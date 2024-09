BNDES disponibiliza mais R$ 100 bi em crédito para micro e médias empresas em outubro

O programa foi criado em 2020 em meio a efeitos negativos da pandemia de covid-19 sobre empresas e o setor produtivo. O FGI PEAC foi concebido para ampliar o acesso ao crédito para microempresários individuais e micro, pequenas e médias empresas do país.

Ele atua como um programa de garantia que reduz o risco da inadimplência para as instituições financeiras concedentes do empréstimo, que têm mais segurança para emprestar.

"Com a boa performance do FGI PEAC, quase metade dos 40 agentes financeiros que contrataram garantias do programa em 2020 optou pela renúncia de cerca de 9 bilhões de reais em limite para cobertura de garantias, o que possibilitou a alavancagem dos 100 bilhões de reais", informou o banco.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)