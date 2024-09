Dívida pública federal cai 1,46% em agosto, para R$7,036 tri, diz Tesouro

Segundo os dados da pasta, o custo médio do estoque da dívida pública federal acumulado em 12 meses teve uma redução no mês passado, passando de 11,35% ao ano em julho para 11,08%. Para as novas emissões de títulos da dívida interna, o custo médio caiu de 10,90% para 10,80% ao ano.

No período, houve elevação no prazo médio de vencimento dos títulos brasileiros para 4,11 anos, ante 4,03 anos registrados em julho.

No início do mês o Tesouro mudou metas do seu Plano Anual de Financiamento (PAF) de 2024, passando a prever uma fatia maior de títulos atrelados à taxa Selic na composição da dívida pública federal.

Na ocasião, a pasta informou que os novos limites para os papéis vinculados à Selic iriam para patamar entre 43% e 47% neste ano, contra a meta estabelecida em janeiro de fechar 2024 com uma fatia de 40% a 44%.

Mesmo com a elevação, a participação de títulos atrelados à Selic já se aproxima do novo teto estabelecido pela pasta, subindo de 44,95% em julho para 46,85% no mês passado.

(Por Bernardo Caram)