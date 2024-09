Dólar tem leve alta ante real em dia de disputa pela Ptax e de avanço no exterior

Taxa de câmbio calculada pelo Banco Central com base nas cotações do mercado à vista, a Ptax serve de referência para a liquidação de contratos futuros. No fim de cada mês, agentes financeiros costumam tentar direcioná-la a níveis mais convenientes às suas posições, sejam elas compradas (no sentido de alta das cotações) ou vendidas em dólar (no sentido de baixa).

Nesta segunda-feira a disputa se tornou ainda mais importante já que a Ptax também era a do encerramento do trimestre, servindo de referência para balanços de empresas com operações internacionais.

“Tivemos uma abertura em queda alinhada com nossos pares. Dados da China impulsionaram as moedas emergentes, com o avanço do minério de ferro por lá, em reação aos estímulos prometidos para a economia chinesa”, comentou o diretor da assessoria de câmbio FB Capital, Fernando Bergallo.

Segundo ele, o mercado também seguia cético em relação ao equilíbrio fiscal no Brasil, o que favorecia a montagem de posições defensivas no dólar.

No exterior, a moeda norte-americana também passou a ganhar força ante boa parte das demais divisas, com investidores à espera de um discurso do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, durante a tarde.

Às 10h50, o dólar à vista marcou a cotação máxima de 5,4749 reais (+0,71%).