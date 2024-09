Dólar sobe com disputa pela Ptax e recuperação no exterior em foco

No início da sessão, o dólar chegou a acumular perdas ante a moeda brasileira diante de um cenário positivo no exterior, com divisas de países emergentes ainda aproveitando do impulso fornecido pelo anúncio de um pacote de medidas de estímulo pela China, maior importador de matérias-primas do planeta.

Nesse sentido, a moeda norte-americana atingiu a mínima da sessão ante o real às 9h10 (-0,62%), acompanhando as perdas frente ao peso mexicano, o peso chileno e o peso colombiano.

A direção da moeda brasileira, no entanto, começou a mudar a partir das 10h, sob efeito de influências internas e externas.

No cenário doméstico, passou a pesar a disputa pela Ptax de fim de mês, com a primeira janela de cálculo movendo a cotação do dólar para cima.

"Toda vez que é fim de mês, a formação desta taxa acaba trazendo um volume mais elevado de negócios, e uma volatilidade maior também, visto que os agentes acabam tentando influenciar a sua direção, influenciar a sua formação", disse Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

Taxa de câmbio calculada pelo BC com base nas cotações do mercado à vista, a Ptax serve de referência para a liquidação de contratos futuros.