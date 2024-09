Ibovespa avança na abertura com salto do minério de ferro

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nos primeiros negócios desta segunda-feira, apoiado em ações da blue chip Vale, que subiam com o salto dos preços do minério de ferro na China após novas medidas para estimular o mercado imobiliário da segunda maior economia do mundo.

Às 10h13, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,18%, a 132.975,35 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 16 de outubro, avançava 0,1%.

(Por Paula Arend Laier)