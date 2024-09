Índices de ações recuam na Europa com cautela em início de semana repleta de dados econômicos

No entanto, o índice de referência estava a caminho de registrar o terceiro mês consecutivo com alta, sua mais longa série em quase sete meses. O avanço é de 2,8% no trimestre.

As ações do setor imobiliário eram o maior peso no índice, perdendo 1,3%.

O setor de recursos básicos, que subia 1,2%, liderava os ganhos setoriais, uma vez que os preços do cobre atingiram seu valor mais alto em quatro meses, devido às perspectivas de demanda após uma série de medidas de estímulo da China.[MET/L]

Investidores demonstravam cautela, enquanto aguardam uma bateria de dados econômicos importantes ao longo da semana.

Os mercados também voltarão as atenções para comentários do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, às 14h55 (horário de Brasília), enquanto Lagarde falará no Parlamento Europeu às 10h.

O STOXX 600 atingiu uma máxima recorde e teve sua melhor semana em quase cinco meses na sexta-feira, tendo como pano de fundo uma série de medidas de estímulo da China para impulsionar sua economia.