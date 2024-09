Indústria da China encolhe em setembro, setor de serviços perde força, mostram PMIs

No entanto, juntamente com uma pesquisa pessimista do Caixin e PMIs de serviços fracos, os dados mostraram que a atividade das fábricas e dos consumidores da China continua a ser um ponto problemático para as autoridades, que reconheceram que a economia enfrenta "novos problemas" e pediram um estímulo mais vigoroso.

Na semana passada, as autoridades lançaram seu pacote de estímulo mais agressivo desde a pandemia da Covid-19, o que ajudou as ações da China a registrarem seu melhor desempenho semanal em quase 16 anos. Os mercados de ações ampliaram os ganhos nesta segunda-feira.

Economistas afirmam que, embora os PMIs tenham mostrado alguns pontos positivos para o setor de manufatura, a grande questão agora é se os grandes anúncios da semana passada serão suficientes para dar início a uma recuperação.

O banco central e o principal órgão regulador financeiro revelaram na noite de domingo medidas mais abrangentes para ajudar o mercado imobiliário, incluindo diretrizes para que os bancos reduzam as taxas de hipoteca para empréstimos imobiliários existentes antes de 31 de outubro.

Analistas esperam que o estímulo e um novo pacote de títulos de 2 trilhões de iuanes (285,20 bilhões de dólares) sejam suficientes para gerar um crescimento alinhado com a meta de crescimento de Pequim de cerca de 5%, mas o país ainda precisa lidar com questões de demanda fraca e um ambiente de comércio global cada vez mais hostil.

Os sinais de fraqueza persistente do consumidor ficaram evidentes nas leituras desta segunda-feira, com o PMI oficial de serviços caindo para 49,9 em setembro, mostrando a primeira contração desde dezembro do ano passado. Enquanto isso, o PMI de serviços do Caixin mostrou uma desaceleração da atividade no setor.