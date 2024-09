Montadoras europeias alertam sobre perspectivas de lucro com demanda fraca e custos crescentes

A britânica Aston Martin também emitiu um alerta sobre seus lucros anuais nesta segunda-feira, culpando parcialmente a queda da demanda na China, como a Mercedes-Benz e a BMW também fizeram neste mês.

Os mais recentes alertas seguem o anúncio da Volkswagen na sexta-feira de que cortará as perspectivas de lucro para 2024 pela segunda vez em menos de três meses.

As gigantes alemãs do setor automobilístico dependem da China para cerca de um terço de suas vendas e foram atingidas por uma economia mais fraca no país e pela concorrência mais acirrada das montadoras chinesas e por uma feroz guerra de preços de veículos elétricos.

A queda na demanda europeia também não ajudou. As vendas de carros novos na UE caíram 18,3% em agosto, atingindo o nível mais baixo em três anos, com perdas de dois dígitos nos principais mercados, Alemanha, França e Itália, e queda nas vendas de veículos elétricos.

Grande parte dos problemas da Stellantis, no entanto, tem origem na América do Norte.

A Stellantis reduziu sua margem de lucro ajustada para o ano para algo entre 5,5% e 7%, abaixo dos dois dígitos, e alertou para um fluxo de caixa negativo entre 5 bilhões e 10 bilhões de euros.