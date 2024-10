Ibovespa fecha em alta puxado por Petrobras com salto do petróleo

- AMBEV ON fechou em alta de 3,98%, apoiada por relatório do BTG Pactual recomendando as ações para o mês, com os estrategistas citando que os recentes volumes fortes de cerveja no Brasil indicam resultados sólidos à frente.

- MRV&CO ON ganhou 4,56%, em sessão de ganhos para construtoras, com o índice do setor imobiliário subindo 1,01%, endossado pelo alívio nas taxas dos DIs. No mesmo contexto, o índice do setor de consumo avançou 1,02%.

- CSN MINERAÇÃO ON ganhou 3,19%, após anunciar pagamento de dividendos intercalares de 2,375 bilhões de reais e juros sobre capital próprio de 465 milhões de reais. CSN ON, controladora da CSN Mineração, subiu 1,24%.

- AZUL PN caiu 4,69%, após quatro altas seguidas, enquanto persiste a expectativa de negociações com credores. GOL PN, que não está no Ibovespa, recuou 4,55%, após prejuízo líquido de 544 milhões de reais em agosto.

- ASSAÍ ON recuou 4,69%, mais uma vez entre os destaques negativos do dia, com agentes ainda analisando decisão da Receita Federal de cobrar da empresa arrolamento de bens no valor de 1,265 bilhão de reais.

- VALE ON subiu 0,49%, sem a referência do minério de ferro da China por feriado no país asiático. A mineradora fechou parceria com a Green Energy Park para estudar a viabilidade de uma unidade de produção de hidrogênio verde no Brasil.