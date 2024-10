Inflação da zona do euro fica abaixo de 2% e fortalece argumento por corte de juros

Enquanto isso, o núcleo da inflação caiu de 2,8% para 2,7%, devido ao crescimento mais lento dos preços de serviços.

A alta dos preços tem ficado acima da meta do BCE há anos, com o aumento dos custos de energia, gargalos de produção na reabertura pós-pandemia, oportunismo corporativo e apoio fiscal abundante, todos elevando a inflação para mais de 10% no final de 2022.

Mas uma série recorde de aumentos nos juros tem controlado o crescimento dos preços de forma relativamente rápida, com as autoridades agora debatendo a velocidade com que devem reduzir os custos dos empréstimos.

O BCE já reduziu os juros em junho e setembro, e a presidente do BCE, Christine Lagarde, enviou o sinal mais claro até agora na segunda-feira de que outro corte pode ocorrer ainda este mês, dadas as tendências positivas dos preços.

Não se esperava um corte tão rápido na taxa de juros até recentemente, mas uma série de dados ruins de crescimento, pressões salariais moderadas e leituras de inflação abaixo das projeções do próprio BCE têm elevado a urgência.

Reforçando os argumentos a favor de um corte, a inflação de serviços - talvez o componente mais observado do crescimento dos preços - desacelerou um pouco, passando de 4,1% para 4,0%, atenuando, mas não erradicando os temores de que as pressões internas dos preços estejam presas em um nível elevado.