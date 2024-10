Vendas de veículos novos nos EUA caem no 3º tri

A General Motors relatou uma queda de 2,2% nas vendas trimestrais, com a demanda enfraquecendo por algumas de suas picapes grandes, como a Silverado, a mais vendida da montadora.

A Ford deve divulgar na quarta-feira um crescimento de vendas mais fraco para o terceiro trimestre, de acordo com dados da Cox Automotive.

Enquanto isso, a Toyota divulgou queda de 8% nas vendas.

Os especialistas do setor esperavam que as montadoras se recuperassem com vendas mais fortes no terceiro trimestre, mas os descontos oferecidos não foram suficientes para revigorar a demanda.

"Os consumidores continuam a ser pressionados pelas altas taxas de juros e pela lenta redução dos preços dos veículos", disse Chris Hopson, analista principal da S&P Global Mobility.

A Stellantis, controladora da Chrysler, cortou na segunda-feira previsão de lucro para 2024 e alertou que gastará mais dinheiro do que o esperado devido à fraca demanda global e à concorrência de rivais chineses que oferecem carros mais baratos.