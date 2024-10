Marina defende que Autoridade Climática seja vinculada a seu ministério

"A mesma coisa a Autoridade Climática, porque pressupõe Know how e todo um conjunto de ações que precisa estar no bloco certo. A autoridade é uma instituição técnica, exatamente para evitar qualquer tipo de sazonalidade política, colocando os dados, fazendo modelagens e os alertas", acrescentou.

Em recente entrevista, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, chegou a dizer que a autoridade era, por enquanto, apenas um "Power Point".

Marina disse ainda que a Autoridade Climática não seria um "xerife climático", focado em aplicar multas, punições e sanções. O órgão ficaria responsável, segundo ela, pela formulação de propostas e modelagens de cenários.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)