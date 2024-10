Ações europeias caem conforme nervosismo sobre Oriente Médio reduz apetite por risco

No que diz respeito aos dados, a atividade comercial da zona do euro voltou a se contrair no mês passado, embora a queda não tenha sido tão acentuada quanto se pensava inicialmente, de acordo com uma pesquisa que também mostrou que as pressões inflacionárias diminuíram.

"Mesmo com a revisão relativamente grande para cima, o PMI sugere que o crescimento da atividade do setor privado na zona do euro perdeu ritmo no final do terceiro trimestre, com o fim do impulso da Olimpíada sobre os serviços franceses", observou Melanie Debono, economista sênior para a Europa da Pantheon Macroeconomics.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,10%, a 8.282,52 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,78%, a 19.015,41 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 1,32%, a 7.477,78 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 1,50%, a 33.170,03 pontos.