Amazon planeja contratar 250 mil funcionários para a temporada de fim de ano

Por Arriana McLymore

NOVA YORK (Reuters) - A Amazon planeja contratar 250 mil trabalhadores de transporte e armazém nesta temporada de compras de fim de ano, o mesmo número do ano passado, informou a empresa nesta quinta-feira, em meio a expectativa de que os gastos com comércio eletrônico superarão as vendas gerais de fim de ano no quarto trimestre de 2024.

"Embora haja um aumento esperado na demanda e no volume, acreditamos que 250 mil é o número certo para continuar crescendo e avançando com nossas operações", disse Sandy Gordon, vice-presidente de Experiência do Funcionário nas Operações Globais da Amazon.