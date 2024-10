Atividade de serviços dos EUA acelera para maior nível em um ano e meio em setembro

A pesquisa soma-se a dados bastante positivos de agosto sobre os gastos dos consumidores e a um déficit menor no comércio de mercadorias, sugerindo que a economia manteve grande parte de seu ímpeto do segundo trimestre.

O Federal Reserve de Atlanta está estimando que o Produto Interno Bruto aumentou a uma taxa anualizada de 2,5% no trimestre de julho a setembro. A economia cresceu 3,0% no segundo trimestre.

A medida de novos pedidos da pesquisa do ISM subiu para 59,4, também o nível mais alto desde fevereiro de 2023, de 53,0 em agosto.

Com o aumento da demanda, as empresas enfrentaram preços mais altos dos insumos. Isso provavelmente não altera a trajetória lenta da inflação, já que os preços dos produtos continuam em declínio. O aumento anual da inflação foi o menor em três anos e meio em agosto.

A medida do ISM de preços pagos por insumos de serviços aumentou para um recorde de oito meses de 59,4, em comparação com 57,3 em agosto. Sua medida de emprego no setor de serviços caiu de 50,2 em agosto para 48,1 em agosto, o que é consistente com uma desaceleração no mercado de trabalho.

Grande parte da moderação no crescimento do emprego deve-se ao arrefecimento da demanda após os fortes aumentos da taxa de juros em 2022 e 2023, mas há alguns focos de escassez de trabalhadores, especialmente no setor de lazer e hotelaria, onde as vagas de emprego aumentaram em 80.000 em agosto, enquanto as contratações caíram.