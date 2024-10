Banco BV abre filial em Luxemburgo para atender atacado

SÃO PAULO (Reuters) - O banco BV anunciou nesta quinta-feira a abertura de uma filial em Luxemburgo para atender clientes do atacado, mirando a internacionalização para aumentar a competitividade da instituição.

O novo escritório terá dez funcionários de diversas nacionalidades e os clientes do Corporate & Investment Banking do BV terão uma oferta completa de produtos em trade finance e empréstimos internacionais, além de produtos de investimento.

"A internacionalização do BV, com a chegada em Luxemburgo, é um passo estratégico para aumentarmos as alternativas de financiamento externo para os nossos clientes", afirmou o diretor-executivo de Atacado do banco, Rogerio Monori, no comunicado sobre a filial.