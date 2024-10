Lula autorizou restrições a meios de pagamento para "bets" e pode incluir Bolsa Família, diz secretário da Fazenda

Ele argumentou que metade da população adulta do país faz apostas do tipo, enquanto a fatia de beneficiários do Bolsa Família jogando é de 17%.

"Não é razoável que a gente entre nessa de querer demonizar o beneficiário do Bolsa Família", disse.

As autoridades afirmaram que o governo aguardará a próxima semana, quando mais de 2.000 sites de apostas irregulares devem sair do ar, para discutir com empresas operadoras de meios de pagamentos sobre as eventuais restrições.

Na entrevista, a ministra da Saúde, Nísia Trindade disse que a pasta vai reforçar ações de prevenção e atendimento psicossocial a dependentes de jogos. Segundo ela, uma portaria será editada pelo governo para fortalecer o trabalho conjunto em busca de medidas que mitiguem problemas relacionados às apostas.

(Reportagem de Bernardo Caram)