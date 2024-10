Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA têm alta moderada

Os pedidos de auxílio estão em níveis compatíveis com um mercado de trabalho estável, que está sendo ancorado por um nível baixo de demissões.

No entanto, é provável que a calma seja temporariamente abalada depois que o Helene causou estragos na Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, Flórida, Tennessee e Virgínia no final da semana passada. Ele destruiu casas e infraestrutura e matou pelo menos 162 pessoas nos seis Estados. O secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, disse esta semana que a recuperação envolverá um "empreendimento multibilionário" que durará anos.

As paralisações de cerca de 30.000 funcionários da Boeing e de 45.000 portuários nos portos da Costa Leste e da Costa do Golfo dos EUA também devem atrapalhar a visão do mercado de trabalho.

Embora os trabalhadores grevistas não tenham direito a benefícios de desemprego, é provável que sua ação se propague pela cadeia de oferta e por outras empresas que dependem da Boeing e dos portos, causando demissões temporárias.

A desaceleração do mercado de trabalho está sendo impulsionada pelo arrefecimento das contratações após os aumentos de 525 pontos-base nos juros pelo Federal Reserve em 2022 e 2023 para combater a inflação.

No mês passado, o banco central dos EUA cortou sua taxa de juros de referência em 50 pontos-base, para a faixa de 4,75% a 5,00%, a primeira redução nos custos de empréstimos desde 2020, reconhecendo os riscos crescentes para o mercado de trabalho. A expectativa é de que o Fed volte a cortar os juros em novembro e dezembro.