Secretário do Tesouro quer pacto por grau de investimento e defende medidas que reduzam dívida pública

O secretário disse que os dados fiscais de setembro, ainda não divulgados, mostram que as receitas do governo tiveram desempenho forte e números positivos na Previdência. Por outro lado, ele citou preocupação com o ritmo de crescimento de despesas com o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

"É algo que merece realmente um acompanhamento", disse, argumentando que o gasto com BPC cresceu 16,6% no acumulado do ano em relação ao mesmo período de 2023.

Na terça-feira, a agência de classificação de risco Moody's elevou a nota do Brasil de Ba2 para Ba1 e manteve a perspectiva positiva, deixando o país a um degrau do chamado grau de investimento, classificação dada a países vistos como de baixo risco de calote.

Em meio a críticas de especialistas sobre ações criativas do governo para incorporar receitas ao Orçamento e ampliar despesas, o secretário afirmou que grande parte das avaliações de mercado têm viés porque os operadores estão posicionados em contratos de juros e câmbio, mas disse que as avaliações serão consideradas.

Ele ressaltou que o governo não está usando artifícios para liberar créditos extraordinários, fora do Orçamento, citando que a maior parte desses gastos diz respeito à catástrofe no Rio Grande do Sul.

Em relação à reformulação do auxílio-gás, proposta do governo que poderia permitir gastos fora do Orçamento, Ceron afirmou que ideias de reformulação do programa foram apresentadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ainda decidirá sobre o tema.