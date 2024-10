Comissão Europeia consegue apoio para impor tarifas contra veículos elétricos chineses

A Câmara de Comércio da China para a UE expressou em uma declaração forte insatisfação com o bloco europeu por promover medidas de "protecionismo comercial".

A Stellantis disse que apoia a concorrência livre e justa e que o setor está sob pressão dos ambiciosos planos de redução de emissões de carbono e da "ofensiva comercial global chinesa".

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, disse na sexta-feira que a UE está caminhando para uma "guerra fria econômica" com a China.

A posição da UE em relação a Pequim se tornou mais rígida nos últimos cinco anos. O bloco de países europeus vê a China como um parceiro em potencial em algumas questões, mas também como um concorrente e um rival sistêmico.

Em medidas vistas como retaliação, Pequim lançou este ano suas próprias investigações sobre as importações de conhaque, laticínios e produtos suínos da UE.

A Comissão afirma que a capacidade de produção sobressalente da China de três milhões de veículos elétricos por ano, que precisam ser exportados, é o dobro do tamanho do mercado da UE. Considerando as tarifas de 100% nos Estados Unidos e no Canadá, a saída mais óbvia para esses veículos elétricos é a Europa e a América do Sul.