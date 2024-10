Criação de vagas de emprego nos EUA salta em setembro; taxa de desemprego cai para 4,1%

Economistas consultados pela Reuters previam criação de 140.000 postos de trabalho, contra 142.000 em agosto conforme informado anteriormente.

A contagem inicial de agosto tem sido normalmente revisada para cima na última década. As estimativas para os ganhos de empregos em setembro variaram de 70.000 a 220.000.

A desaceleração do mercado de trabalho está sendo impulsionada pela fraqueza das contratações em um cenário de aumento da oferta de mão de obra decorrente principalmente de um aumento na imigração. As demissões permaneceram baixas, o que está sustentando a economia por meio de gastos sólidos dos consumidores.

A média de ganhos por hora aumentou 0,4%, depois de ter crescido 0,5% em agosto. Os salários aumentaram 4,0% em relação ao ano anterior, de alta de 3,9% em agosto.

A taxa de desemprego caiu de 4,2% em agosto. Ela saltou de 3,4% em abril de 2023, em parte impulsionada pela faixa etária de 16 a 24 anos e pelo aumento das demissões temporárias durante as paralisações anuais das montadoras de automóveis em julho.

O comitê de definição de política monetária do banco central dos EUA deu início ao seu ciclo de afrouxamento monetário com um corte 50 pontos-base nos juros no mês passado e o chair do Fed, Jerome Powell, enfatizou as preocupações crescentes com a saúde do mercado de trabalho.