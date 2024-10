Dólar cai ante real com fluxo de venda de moeda e alta do petróleo

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - Após superar os 5,50 reais pela manhã, o dólar perdeu força durante o dia e fechou a sexta-feira em baixa ante o real, com agentes aproveitando as cotações mais elevadas no Brasil para vender divisas e em meio ao avanço firme do petróleo no exterior.

A queda do dólar ante o real contrastou com o avanço da moeda norte-americana ante outras divisas, após a divulgação de dados fortes do mercado de trabalho dos EUA.