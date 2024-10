Eleição municipal deve revelar fortalecimento do centrão e da direita antissistema

Com uma retórica agressiva e calcada principalmente no deboche -- notabilizou-se por cunhar apelidos para os rivais -- Marçal fez com que a campanha paulistana acabasse marcada não por propostas, mas por episódios como a cadeirada que levou em um debate do candidato do PSDB, José Luiz Datena, após afirmar que o rival não seria homem para agredi-lo, e pelo soco que um assessor seu deu no marqueteiro de Nunes após outro debate.

Conseguiu também se colocar na disputa por uma vaga no segundo turno contra Boulos e Nunes.

"Ganhando ou perdendo, o Marçal ganhou. Ele saiu do nada, sem tempo de TV, colocando dinheiro do próprio bolso, com uma retórica muito firme para esses grupamentos antissistema", disse Creomar.

OUTRAS CAPITAIS

A grande vitória da esquerda, levando em conta capitais e cidades com maior número de eleitores, deve ser a de João Campos (PSB), que as pesquisas apontam que será reeleito em primeiro turno em Recife, derrotando Gilson Machado (PL), ex-ministro do Turismo de Bolsonaro.

Outra cidade em que um aliado de Lula, embora não de esquerda, deve vencer já no primeiro turno é o Rio de Janeiro, com Eduardo Paes (PSD). As pesquisas indicam que ele deverá se reeleger derrotando outro nome próximo a Bolsonaro, o deputado federal Alexandre Ramagem (PL).