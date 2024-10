Exportação de açúcar e carne bovina do Brasil tem novo recorde mensal em setembro

Em relação a setembro do ano passado, o país elevou os embarques em cerca de 24%.

Apesar da quebra de safra pelo tempo seco, a estiagem no centro-sul também permite um maior aproveitamento dos dias de moagem de cana e produção de açúcar nas usinas da principal região produtora do Brasil.

Quando chove, os trabalhos de colheita precisam ser interrompidos. O tempo seco também favorece nas operações portuárias, que são paralisadas em caso de chuva.

O volume de açúcar a ser produzido no centro-sul ficará abaixo das expectativas na safra 2024/25, após prolongada seca. A consultoria StoneX, por exemplo, estima uma queda para 39,6 milhões de toneladas, ante recorde de 42,4 milhões no ciclo passado.

CARNE BOVINA

As exportações de carne bovina in natura do Brasil, maior exportador mundial do produto, voltaram a bater recorde em setembro, após registrarem novas marcas históricas mensais anteriormente em 2024, de acordo com dados Secex.