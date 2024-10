Operadores apostam que Fed fará cortes de 0,25 p.p. nos juros em novembro e dezembro

(Reuters) - Um salto na criação de vagas de emprego nos Estados Unidos no mês passado permitirá que o Federal Reserve reduza sua taxa de juros em passos menores em suas próximas reuniões do que o corte de 50 pontos-base no mês passado, apostavam operadores nesta sexta-feira.

Os contratos futuros de juros caíam depois que o Departamento do Trabalho divulgou abertura de 254.000 postos de trabalho no mês passado e um declínio na taxa de desemprego para 4,1%, com os operadores aumentando as apostas em cortes de 25 pontos nos juros nas reuniões de novembro e dezembro do Fed.

Antes dos dados, os operadores apostavam em pelo menos mais um corte de 50 pontos antes do final do ano.