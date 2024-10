Bancos brasileiros preveem distribuir mais crédito neste ano e em 2025

Na carteira com recursos direcionados, que atende a parâmetros estabelecidos pelo governo, a estimativa de alta passou de 12,1% para 11,9%, com a projeção de crescimento das empresas passando para 12,1% ante 12,6%, em meio a indicações de que os programas criados para o auxílio ao Rio Grande do Sul têm tido um desempenho abaixo do esperado.

A expectativa de expansão do crédito direcionado destinado às famílias permaneceu em 11,6%.

Na visão do diretor de Economia, Regulação Prudencial e Riscos da Febraban, Rubens Sardenberg, a pesquisa voltou a captar um sentimento positivo em relação ao mercado de crédito, diante de um nível de atividade surpreendente, mesmo agora com um novo ciclo de aperto monetário no horizonte.

"A sensação é que, se a elevação dos juros não for tão forte e ficar dentro das expectativas, é possível que o efeito sobre o mercado de crédito em 2025 não seja tão intenso, provocando apenas uma desaceleração marginal", afirmou em nota.

Para o próximo ano, os bancos preveem uma expansão de 9,1% no crédito, de alta de 8,9% na pesquisa anterior. A revisão foi observada tanto na carteira com recursos livres (de 8,6% para 8,9%), como na de recursos direcionados (de 9,6% para 10,3%).

Quanto à inadimplência, a estimativa para taxa da carteira livre permaneceu em 4,4%, em 2024 e em 4,3% em 2025.