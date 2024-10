Dólar sobe com alta nos rendimentos dos Treasuries contendo apetite por risco

Por Fernando Cardoso

SÃO PAULO (Reuters) -O dólar subia frente ao real nesta segunda-feira, recuperando as perdas do início da sessão, à medida que investidores demonstravam menor apetite por risco em meio ao aumento dos rendimentos dos Treasuries e à escalada das tensões geopolíticas no Oriente Médio.

Às 12h27, o dólar à vista subia 0,54%, a 5,4860 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,64%, a 5,500 reais na venda.