Ibovespa avança com endosso de petróleo e minério de ferro

- BRADESCO PN mostrava elevação de 1,93%, ampliando os ganhos neste começo de outubro, enquanto ITAÚ UNIBANCO PN subia 0,6%, BANCO DO BRASIL ON ganhava 0,52% e SANTANDER BRASIL UNIT subia 0,49%.

- SABESP ON valorizava-se 2,29%, apoiada por relatório do Goldman Sachs iniciando a cobertura das ações com recomendação de compra e preço-alvo de 134,30 reais -- um upside potencial de mais de 50% em relação à cotação de fechamento da sexta-feira. "Uma oportunidade única de implementar o capex com retornos atrativos", afirmaram os analistas.

- LOJAS RENNER ON perdia 1,6%, acompanhada de perto por RD SAÚDE ON, que era negociada em baixa de 1,06%, com analistas do Itaú BBA destacando que o reajuste recente dos medicamentos para 2025, que deve reduzir os preços, deve exercer pressão adicional sobre os lucros da companhia no próximo ano.

- B3 ON cedia 0,74%, pesando no Ibovespa, com as ações da companhia ainda sensíveis às perspectivas de juros mais elevados nos Brasil, o que tende a afetar fluxo de investidores para o mercado acionário.

- WEG ON caía 0,83%, engatando a quarta queda seguida, reflexo de ajustes após renovar máximas históricas recentemente. No ano, o papel acumula ainda uma alta de 48,8%.