Infracommerce elege novo CEO após firmar acordo de reestruturação

A companhia também informou que, nesta segunda-feira, tornou-se válido o acordo vinculante celebrado junto a bancos e credores para implementação de seu plano de reestruturação.

De acordo com a Infracommerce, a reestruturação de dívida com os principais credores envolve cerca de 641 milhões de reais, 85% do endividamento total da companhia.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)