Margens de refino da Shell têm forte queda no terceiro trimestre

Em uma atualização comercial antes da divulgação dos resultados trimestrais em 31 de outubro, a Shell disse que as margens indicativas de refino caíram de 7,7 dólares por barril no período anterior para 5,5 dólares por barril nos três meses até o final de setembro.

Os resultados comerciais da divisão de produtos químicos e derivados de petróleo devem ser menores do que no segundo trimestre, disse a Shell.

A Shell processou cerca de 1,4 milhão de barris por dia de petróleo bruto em suas refinarias no segundo trimestre, aproximadamente 1,2% da demanda global de petróleo.

A Shell, maior trading de gás natural liquefeito do mundo, também elevou sua orientação de produção de GNL para o trimestre para uma faixa de 7,3 milhões a 7,7 milhões de toneladas, em comparação com a previsão anterior de 6,8 milhões a 7,4 milhões de toneladas.

Na semana passada, a Exxon Mobil alertou que a queda nos preços do petróleo afetaria seus resultados do terceiro trimestre.

Os preços do petróleo caíram 17% no terceiro trimestre, a maior queda trimestral em um ano, devido a preocupações com a perspectiva da demanda global de petróleo. Os futuros do Brent fecharam em 71,77 dólares por barril no último dia de negociação do trimestre.