Preços no trading de energia no Brasil sobem mais de 90% em setembro em meio à seca

A plataforma da BBCE, que é líder nas negociações de contratos de energia no país, encerrou setembro com 41,9 mil gigawatts-hora (GWh) transacionados, um aumento de 65,4% frente ao mesmo mês de 2023, ano em que o mercado estava "parado" devido ao cenário hidrológico mais favorável, com preços próximos ao piso no mercado de curto prazo e baixa volatilidade.

O destaque do mês foi a elevada subida dos preços para ativos com vencimento neste ano, que já estavam em altos patamares.

O contrato de energia convencional com entrega no submercado Sudeste/Centro-Oeste para os meses de outubro a dezembro, por exemplo, avançou 93,6%, saindo de uma média de preços de 229,91 reais por megawatt-hora (MWh) ao final de agosto para 445 reais/MWh no fechamento de setembro.

Outros contratos com vencimentos no curto prazo também tiveram altas expressivas. O ativo para outubro no submercado Sudeste/Centro-Oeste subiu 49,3% na média mensal, para 559,38 reais/MWh, mas chegou a bater 630 reais/MWh no dia 26 de setembro, o maior valor na década, superando a marca de 583 reais/MWh registrada em 2021, na crise hídrica.

Com o aumento dos preços, os negócios na BBCE em setembro atingiram 11,3 bilhões de reais, alta de 423,6% na comparação anual e de 7,6% ante agosto deste ano.

Eduardo Rossetti, diretor de Produtos, Comunicação e Marketing da BBCE, lembra que o trading de energia começou a melhorar no início deste ano, quando as chuvas do período úmido na passagem de 2023 para 2024 frustraram as expectativas.