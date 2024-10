Stellantis abre novas ações judiciais contra sindicato nos EUA

Por David Shepardson e Ben Klayman

WASHINGTON/DETROIT (Reuters) - A Stellantis informou nesta segunda-feira que entrou com mais oito ações judiciais contra o sindicato norte-americano United Auto Workers (UAW, na sigla em inglês) e 23 filiais locais, afirmando que a organização violou seu contrato ao ameaçar fazer greve devido a atrasos da empresa com investimentos planejados.

A Stellantis entrou com uma ação na quinta-feira contra o UAW e uma unidade do sindicato em Los Angeles por conta da decisão do grupo de fazer uma votação para autorizar uma greve, dizendo que isso viola os termos de acordo firmado no ano passado.