Banda da meta de inflação funciona para absorver choques, não para reduzir esforço do BC, diz Galípolo

BRASÍLIA (Reuters) - As bandas da meta de inflação, atualmente em 3% com intervalo de tolerância de 1,5% para mais ou para menos, funcionam para absorver choques eventuais e não para reduzir o esforço do Banco Central em relação à política monetária, disse nesta terça-feira o diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo.

Durante sua sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado para avaliação de sua indicação à presidência da autarquia, Galípolo afirmou que não foi conferida ao BC a liberdade para ter uma concepção elástica do que é a meta de inflação.

(Reportagem de Bernardo Caram)