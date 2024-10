Cyrela tem alta de 41% nas vendas do 3º tri, para R$3,2 bi

(Reuters) - As vendas da Cyrela no terceiro trimestre deste ano somaram 3,2 bilhões de reais, um crescimento de 41% na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com prévia operacional divulgada nesta terça-feira.

Os lançamentos também subiram no comparativo anual (44%), com um valor geral de vendas (VGV) de 3,1 bilhões de reais e 15 empreendimentos lançados, contra 13 na mesma etapa de 2023.

Desconsiderando as permutas, os lançamentos cresceram 65% ano a ano, para 2,48 bilhões de reais, enquanto as vendas aumentaram 45% na mesma comparação, para 2,46 bilhões de reais, conforme documento à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).