Dólar sobe em linha com emergentes com decepção pela China e temores sobre Oriente Médio

Nesta sessão, o dólar ampliava os ganhos da véspera sobre moedas de países emergentes, uma vez que investidores digeriam comentários de autoridades chinesas sobre a economia que decepcionaram participantes do mercado, que esperavam a adoção de medidas mais fortes para sustentar o crescimento.

O presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, Zheng Shanjie, disse em uma coletiva de imprensa que o governo planeja emitir 200 bilhões de iuanes (28,3 bilhões de dólares) em gastos orçamentários antecipados e projetos de investimento a partir do próximo ano.

O país também acelerará os gastos fiscais e "todos os lados devem continuar se esforçando mais" para fortalecer as políticas macroeconômicas, acrescentou. Investidores e economistas afirmam que ainda é necessário mais apoio do lado fiscal e reduziram o otimismo anterior com as medidas do governo.

"Ficou bem abaixo do esperado... O mercado corrigiu bem hoje e, então, espraiu esse mal humor hoje nos mercados internacionais, em especial de commodities", disse Matheus Spiess, analista da Empiricus Research.

Preços de commodities importantes, como petróleo e minério de ferro, recuavam nesta sessão com a decepção em relação à China, maior importador de matérias-primas do planeta.

Com isso, a moeda norte-americana avançava sobre divisas mais dependentes do desempenho de commodities, com altas ante o rand sul-africano e o peso chileno.