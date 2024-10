Índices da China saltam enquanto investidores aguardam mais medidas de estímulo

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China saltaram nesta terça-feira, depois de uma semana em que os mercados ficaram fechados, e atingiram as máximas de mais de dois anos na abertura, mas perderam força depois que autoridades chinesas não conseguiram inspirar confiança nos planos de estímulo para a economia.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, que tem tido um dos melhores desempenhos globais este ano, recuou 9,41% - sua maior queda desde 2008.

O presidente do conselho de planejamento econômico, Zheng Shanjie, disse a repórteres que a China está "totalmente confiante" em atingir as metas econômicas para 2024 e que antecipará 200 bilhões de iuanes do orçamento do próximo ano para gastar em projetos de investimento e apoiar governos locais.