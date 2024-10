MRV registra R$2,75 bi em vendas no 3º tri e reforça projeção para caixa em 2024

Em lançamentos, o valor geral de vendas do segmento somou 2,89 bilhões de reais nos meses de julho a setembro, crescimento de 59,7% na comparação com o mesmo período do ano anterior, com quase 12 mil unidades lançadas.

Os resultados apoiaram uma geração de caixa ajustada de 124 milhões de reais no período, que exclui efeitos contábeis de swaps de dívida da companhia. Na mesma etapa do ano passado, a incorporação registrou consumo de 46,2 milhões de reais.

No acumulado do ano até setembro, a MRV Incorporação teve uma geração de caixa de 156,6 milhões de reais.

Para o diretor financeiro da companhia, Ricardo Paixão, o resultado do trimestre reforça a projeção da companhia de fechar 2024 com um fluxo positivo de 300 milhões a 400 milhões de reais.

"A gente precisa de outros 150 (milhões) de geração no quarto trimestre. Ou seja, uma geração um pouquinho melhor do que a do terceiro, para que a gente alcance o 'bottom' do guidance", afirmou Paixão à Reuters, acrescentando que está "bastante confiante" no alcance dessa métrica.

O executivo destacou o bom momento para o mercado de habitação popular, com os novos parâmetros do programa federal Minha Casa, Minha Vida (MCMV) e programas municipais como o Pode Entrar, da cidade de São Paulo, que respondeu por cerca de 13% das unidades vendidas da MRV no trimestre.