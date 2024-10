PepsiCo reduz previsão de vendas com queda de demanda por alimentos e refrigerantes

"Os impactos cumulativos das pressões inflacionárias e dos custos mais altos de empréstimos nos últimos anos continuaram afetando os orçamentos e os padrões de gastos dos consumidores", disse o presidente-executivo, Ramon Laguarta.

O aumento dos preços de alimentos e de outros produtos está forçando os consumidores norte-americanos a mudar seus hábitos de consumo, a optar por embalagens e porções menores e a comprar mais em grandes varejistas do que em lojas de conveniência, que normalmente respondem por uma parcela maior das vendas de bebidas da PepsiCo.

"A empresa não ficou imune à pressão geral da categoria enfrentada pela maioria das empresas de bens de consumo básicos", escreveu Nik Modi, analista da RBC Capital Markets, em uma nota.

A PepsiCo também registrou uma queda surpreendente na receita do terceiro trimestre, prejudicada em parte pelas consequências do recall de produtos da Quaker Foods devido a preocupações com a contaminação por salmonela neste ano.

Seus mercados internacionais da América Latina, Sul da Ásia e Europa, que até agora ajudaram a sustentar os negócios, estão apresentando uma desaceleração nos volumes.

A empresa também registrou lucro de 2,31 dólares por ação em uma base ajustada, superando as estimativas de 2,29 dólares por ação, de acordo com dados compilados pela LSEG.