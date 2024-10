Reforma da tributação de aplicações financeiras deve ser enviada ainda em outubro, diz secretário da Fazenda

A Reuters noticiou em abril que o governo preparava o projeto para ajustar regras tributárias de aplicações financeiras, com medidas como regulamentação da taxação de criptoativos, simplificação de exigências para operações com ações, redução de imposto sobre “day trade” e fechamento de brechas de paraísos fiscais.

O secretário também citou um projeto de lei, ou possivelmente uma medida provisória, voltado a empréstimos consignados privados, visando alterar o arcabouço regulatório do setor e criar a infraestrutura tecnológica necessária para disponibilizar essa modalidade de empréstimos para a população que trabalha no setor privado.

"A gente tem uma experiência de muito sucesso com os empréstimos consignados para aposentados e para o setor público, mas ainda falta um arcabouço legal e tecnológico adequado para os trabalhadores da iniciativa privada poderem usufruir das baixíssimas taxas do consignado. A gente está trabalhando nisso há quase um ano junto com o Ministério do Trabalho", disse.

De acordo com o secretário, a ideia é que a intermediação dos empréstimos seja feita por meio do eSocial, que acabaria com a necessidade de convênios entre bancos e empregadores, um dos principais pontos que dificultam os processos relacionados ao consignado privado, segundo ele, juntamente com a instabilidade causada por mudanças de emprego.

"O banco vai fazer o empréstimo direto para o trabalhador e isso já vai estar diretamente gravado pelo sistema do eSocial, e aí o empregador vai simplesmente recolher aquele pagamento ao banco da mesma forma e no mesmo mecanismo que ele recolhe todas as contribuições sociais e os encargos trabalhistas", afirmou.

(Por Victor Borges)