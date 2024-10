Senado cria CPI para investigar influência das "bets" e possíveis crimes

BRASÍLIA (Reuters) - O Senado criou nesta terça-feira uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar o impacto dos jogos virtuais de apostas online -- as chamadas "bets" -- no orçamento familiar dos brasileiros, a eventual associação com organizações criminosas para lavagem de dinheiro e o uso de influenciadores digitais para divulgar os jogos.

De autoria da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) e outros parlamentares, o requerimento de criação da CPI foi lido no plenário do Senado, dando a partida para que as bancadas de senadores indiquem integrantes para a comissão.

A ideia é que o colegiado tenha 11 titulares e 7 suplentes. Um vez indicados os membros, a CPI pode ser instalada e terá 130 dias para seus trabalhos.