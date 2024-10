SuperVia deve acertar este mês acordo com governo do RJ para devolver concessão de trens

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) -A SuperVia, empresa que administra a malha de trens urbanos do Rio de Janeiro, deve fechar ainda esse mês um acordo com o governo do Estado para devolver a concessão, disseram à Reuters três fontes próximas às negociações.

As tratativas para a devolução estão sendo intermediadas pelo poder judiciário fluminense, onde tramita a recuperação judicial da SuperVia.