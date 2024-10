Vale anuncia saída de vice-presidente de Soluções de Minério de Ferro

A Vale não informou os motivos para a saída do executivo.

Uma fonte com conhecimento do assunto, no entanto, disse à Reuters que a saída de Spinelli foi a primeira mudança importante definida pelo novo presidente da Vale, que iniciou seu mandato no início deste mês.

Segundo essa fonte, Pimenta acredita que a Vale precisa de mudanças em sua área comercial, buscando uma dinâmica de relacionamento "muito mais forte com os clientes".

"Tem realmente uma nova dinâmica comercial que vai se instalar na companhia", disse a fonte, na condição de anonimato, sem entrar em mais detalhes.

Spinelli, que, segundo a fonte, deixará a companhia, ingressou na Vale em 2002, atuando como executivo na área de logística, e posteriormente foi nomeado presidente da VLI Logística e vice-presidente executivo de Ferrosos.

