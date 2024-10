Cosan suspende IPO da Moove e cita "condições adversas de mercado"

A operação daria fim a uma seca de quase três anos de IPOs de empresas brasileiras, tanto no Brasil quanto no exterior.

Em fato relevante encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Cosan disse que, "em função das condições adversas de mercado, decidiu não prosseguir, nesse momento, com a oferta inicial de ações de sua subsidiária Moove", sem detalhar.

Segundo relatado à Reuters por uma fonte com conhecimento do assunto, a demanda pelas ações foi menor do que o esperado, já que alguns investidores expressaram receios sobre o fato de a Moove estar baseada no Brasil.

A Cosan não informou quando ou se o IPO será retomado no futuro. A Moove e parte de seus acionistas buscavam levantar até 437,5 milhões de dólares por meio da oferta de 25 milhões de ações a preços entre 14,50 e 17,50 dólares por ação.

A Moove tem sede em São Paulo e foi formada em 2008, quando a Cosan adquiriu os ativos de lubrificantes da ExxonMobil no Brasil. Sob a marca Mobil, a empresa produz e distribui lubrificantes como óleos de motor, graxas e fluidos industriais, entre outros, para uso em veículos, equipamentos, máquinas e aviões.

Desde 2011, a Moove busca a expansão internacional. Em 2012, entrou na Europa ao comprar a unidade de lubrificantes da ExxonMobil no Reino Unido, Comma Oil & Chemicals, e no mercado de lubrificantes dos EUA em 2018, ao adquirir Lubrificantes Comerciais. Em 2019, a CVC adquiriu 30% do capital da empresa por 588,6 milhões de reais.