Ministério das Finanças da China detalhará medidas fiscais de estímulo no sábado

PEQUIM (Reuters) - O Ministério das Finanças da China detalhará os planos de estímulo fiscal para impulsionar a economia do país em uma coletiva de imprensa no sábado, informou o principal escritório de informações do governo nesta quarta-feira, sinalizando medidas mais agressivas para reavivar o crescimento.

O anúncio foi feito após uma coletiva de imprensa realizada pelo principal órgão de planejamento estatal do país na terça-feira, que decepcionou investidores uma vez que as autoridades deixaram de apresentar novas medidas para colocar a economia de volta em uma base mais estável.

O ministro das Finanças, Lan Fo'an, participará da coletiva de imprensa, informou o Escritório de Informações do Conselho de Estado em um comunicado. O tema da coletiva de imprensa é "intensificação do ajuste anticíclico da política fiscal para promover o desenvolvimento econômico de alta qualidade."