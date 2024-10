Portugal consulta interessados na TAP sobre planos para companhia aérea

LISBOA (Reuters) - O governo de Portugal está finalizando consultas com as empresas interessadas na companhia aérea TAP para estabelecer seus objetivos antes de apresentar um plano de privatização, disse o primeiro-ministro, Luis Montenegro.

O premiê português disse à emissora SIC na noite de terça-feira que o governo "não quer realizar uma privatização sem saber o que os participantes do mercado também têm como objetivos", para garantir que o plano de privatização esteja alinhado com o sentimento do mercado.

"Há muitas empresas interessadas... estamos neste momento concluindo as consultas com todas as partes interessadas que, ao longo do tempo, manifestaram interesse na aquisição do capital da TAP", disse.