Presidente do Fed de Dallas pede caminho "gradual" em cortes de juros

(Reuters) - A presidente do Federal Reserve de Dallas, Lorie Logan, defendeu nesta quarta-feira o corte de 50 pontos-base na taxa de juros no mês passado, acrescentando, no entanto, que deseja reduções menores no futuro, dados os riscos "ainda reais" de alta da inflação e as "incertezas significativas" sobre as perspectivas econômicas.

"Após o corte de 50 pontos-base no mês passado, um caminho mais gradual de volta a uma postura normal da política monetária provavelmente será apropriado a partir de agora para equilibrar melhor os riscos para nossas metas do mandato duplo", disse Logan em seus primeiros comentários públicos desde que o Fed reduziu sua taxa para a faixa de 4,75% a 5,00% há três semanas.

O banco central dos Estados Unidos, disse ela, "não deve se apressar em reduzir a taxa de juros para um nível 'normal' ou 'neutro', mas deve proceder gradualmente enquanto monitora o comportamento das condições financeiras, do consumo, dos salários e dos preços".