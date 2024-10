Taxas futuras de juros disparam mais de 20 pontos-base em dia de alta dos yields nos EUA e IPCA no Brasil

Perto do fechamento a curva precificava 95% de probabilidade de alta de 50 pontos-base da Selic em novembro, contra 5% de chance de elevação de 75 pontos-base. Na terça-feira os percentuais eram de 98% e 2%, respectivamente.

No exterior, as taxas dos Treasuries seguiam em alta firme, já após a ata do Fed. O documento mostrou que uma "maioria substancial" das autoridades na reunião de setembro apoiou o início do ciclo de corte de juros com uma redução de 0,50 ponto percentual na taxa básica. No entanto, pareceu haver ainda mais concordância de que, com o movimento inicial, o Fed não estaria comprometido com nenhum ritmo específico de cortes à frente.

Na quinta-feira boa parte das atenções estarão voltadas à divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de setembro nos EUA, no período da manhã. O dado tem potencial para mexer com a curva norte-americana e, consequentemente, com os DIs no Brasil.

Às 16h37, o rendimento do Treasury de dez anos --referência global para decisões de investimento-- subia 3 pontos-base, a 4,063%.