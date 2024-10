Ata do BCE mostra postura cautelosa em relação a um maior afrouxamento monetário

FRANKFURT (Reuters) - As autoridades do Banco Central Europeu pareceram satisfeitos com a queda da inflação quando se reuniram no mês passado, mas defenderam um afrouxamento monetário gradual devido às pressões internas persistentes sobre os preços, mostrou nesta quinta-feira a ata da reunião de 12 de setembro.

O BCE cortou as taxas de juros no mês passado e disse que vai manter a mente aberta em relação a outubro, mas uma longa lista de autoridades já defendeu um movimento seguinte, sugerindo que o corte na próxima semana é praticamente um negócio fechado e que o verdadeiro debate será sobre dezembro.

"A trajetória básica para 2% depende criticamente de um crescimento menor dos salários, bem como de uma aceleração do crescimento da produtividade em direção a taxas não vistas há muitos anos e acima das médias históricas", disse o BCE na ata.