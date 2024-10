BC do Japão pode elevar juros se tiver maior confiança nas previsões, diz vice-presidente

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O vice-presidente do Banco do Japão, Ryozo Himino, disse nesta quinta-feira que o banco central japonês considerará a possibilidade de elevar a taxa de juros se as autoridades tiverem "maior confiança" de que suas previsões econômicas e de preços serão concretizadas.

Himino disse que a decisão do Banco do Japão sobre quando aumentar os juros será tomada com base na análise da "totalidade" dos dados apresentados em cada reunião de política monetária.