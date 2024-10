Berkshire, de Buffett, reduz participação no BofA para menos de 10%

(Reuters) - A Berkshire Hathaway, do bilionário Warren Buffett, se desfez de mais ações do Bank of America nesta semana, levando sua participação no banco norte-americano para menos de 10%.

A Berkshire vendeu 9,5 milhões de ações avaliadas em 382,4 milhões de dólares nesta semana, segundo um documento regulatório divulgado nesta quinta-feira.

A SEC, órgão regulador do mercado de capitais dos EUA, exige que apenas acionistas detentores de mais de 10% de uma empresa divulguem compras e vendas de ações no prazo de dois dias úteis.